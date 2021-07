Beerschot? Anderlecht gaat aan de haal met Benito Raman!

Anderlecht heeft een bommetje gedropt en de komst van Benito Raman aangekondigd.

Benitro Raman leek volgens de voorgaande geruchten aan het onderhandelen te zijn met Beerschot over een mogelijke transfer. Maar donderdagavond blijkt dat ook Anderlecht in alle stilte bezig was met de ex-speler van onder meer AA Gent.

Benito Raman heeft als Gentenaar al heel wat watertjes doorzwmmen in de Belgische competitie. Zo speelde hij al voor AA Gent, Beerschot, KV Kortrijk, Sint-Truiden en Standard. Die laatste verkocht hem aan Fortuna Dusseldorf en van daar ging hij naar Schalke 04.

Aangezien Schalke gedegradeerd is naar de 2. Bundesliga lagen alle pistes open om hem voor een prijsje weg te kapen in Duitsland. Dat is ook Anderlecht ter ore gekomen, dat hem een contract van 3 jaar heeft gegeven. Hij zal hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Lukas Nmecha moeten worden, die onhoudbaar was geworden voor Paars-Wit. Volgens de Duitse media zou Anderlecht meer dan 3 miljoen betaald hebben aan Schalke.