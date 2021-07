Bayat denkt dat hij de juiste man gekozen heeft: "Hij doet me denken aan Roberto Martinez"

Mehdi Bayat heeft toch menige waarnemer verrast met de aanstelling van Edward Still als nieuwe coach. De voormalige assistent van Ivan Leko maakte echter indruk met zijn presentatie én zijn sollicitatiegesprek.

Still was eerder aan de slag bij Club Brugge en Antwerp, maar was nog nooit hoofdtrainer. "Hij stuurde een mail op het algemeen adres van de club, zelfs niet op mijn persoonlijke mail", legt Bayat uit in La Dernière Heure. "Hij legde zijn project tot in de details uit en dat kwam overeen met mijn visie."

Daarna volgde een videogesprek. "Ik had één uur vrijgemaakt, maar het duurde drie keer zo lang. Zijn mail wekte mijn belangstelling en onze eerste ontmoeting heeft me helemaal overtuigd. Het deed me denken aan mijn eerste rendez-vous met Roberto Martinez."

De twee zouden zelfs op elkaar lijken. "Ik zie veel Roberto Martinez in Edward Still. In zijn manier van werken, zijn attitude met de spelers, er zijn veel overeenkomsten. Edward gaat een grote carrière tegemoet."