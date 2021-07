OFFICIEEL: Standard laat spits op overschot gratis naar Engeland gaan

Wat in de wandelgangen gesuggereerd werd, is donderdag ook geofficialiseerd.

Obbi Oularé verlaat Standard en trekt naar Engeland. Hij zal de komende seizoenen uitkomen voor tweedeklasser Barsnley, dat hem een contract voor drie seizoenen heeft aangeboden. Opvallend, Standard heeft geen transfersom kunnen afdwingen bij de Engelsen, ze zouden wel een percentage krijgen bij een mogelijke doorverkoop.

Oularé was speler op overschot bij de Rouches. De 25-jarige aanvaller kampte met veel blessures en kon ook toen hij fit was niet helemaal overtuigen. Afgelopen winter waren er al gesprekken met Barsnely maar toen sloeg Oularé de aanbieding nog af. Barnsley eindigde vorig seizoen als 5e in The Championship.