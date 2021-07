Anderlecht zet solidariteitsactie op poten voor slachtoffers overstromingen: minuut stilte, veiling, inzameling

De verschrikkelijke overstromingen die ons land treffen laten niemand onberoerd. Ook Anderlecht besliste vrijdag om zijn duit in het zakje te doen en zette in no time een solidariteitsactie op poten.

In samenwerking met de gemeente Anderlecht zullen ze kledij, voeding en meubilair inzamelen. Voor de match tegen Ajax van vrijdagavond zal er ook een minuut stilte gehouden worden voor de slachtoffers van de overstromingen. De wedstrijdshirts van vanavond worden ook geveild. Wie wil bieden op de shirts van Anderlecht, kan hier vanaf 19u30 terecht. De opbrengst gaat integraal naar de slachtoffers van het noodweer. Le RSCA et la commune d'Anderlecht unissent leurs forces afin de soutenir les victimes des inondations en Belgique. Er komt een inzamelactie en een veiling van de match worn shirts tegen @AFCAjax. Plus d'infos: https://t.co/ogdxoiYYlJ. 🟣⚪ pic.twitter.com/Vkvlp29mCA — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 16, 2021