Transferdomper voor Anderlecht: zoektocht naar extra middenvelder gaat door, eventuele kandidaat blijft alvast in Frankrijk

De naam James Léa-Siliki klonk meermaals in de wandelgangen van het Lotto Park. De Kameroener werd namelijk in verband gebracht met Anderlecht, maar deze geruchten kunnen nu opnieuw in de doofpot gestoken worden. Hij trekt naar een andere ploeg.

James Léa-Siliki kwam vorig seizoen 12 keer in actie voor Stade Rennes. De speelkansen van de 25-jarige middenvelder zijn dus beperkt, met oog op volgend seizoen begon hij alvast naar een oplossing te zoeken. Één van die pistes was paars-wit, maar nu lijkt hij toch gewoon in Frankrijk te blijven. De Kameroener staat volgens L’Equipe op het punt om te tekenen voor Stade Brest. Zij betalen maar liefst een prijskaartje van 3 miljoen euro aan de werkgever van Rode Duivel Jérémy Doku. Slecht nieuws dus voor Vincent Kompany en co. De technische staf is nog steeds op jacht naar een waardige vervanger voor Sambi Lokonga. De 21-jarige (ex-) aanvoerder wordt binnenkort officieel voorgesteld bij Arsenal.