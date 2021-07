De prognose van de redactie - 11: Beerschot zoekt nieuw elan onder Peter Maes

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: Beerschot, dat onder Peter Maes een heel andere gedaante zal tonen.

Prognose

We gaan het eerlijk toegeven: er waren er op de redactie die Beerschot hoger zetten en er waren er die hen lager zetten. Het is een beetje koffiedik kijken wat de Ratten onder Peter Maes gaan brengen. Sowieso gaat het niet het voetbal van begin vorig seizoen worden, want Maes gruwelt van zoveel tegengoals. Organisatie gaat het sleutelwoord worden.

Maar het zal ook attractiever worden dan onder Will Still, want Maes heeft ook graag de bal. Het wordt dus wat afwachten hoe Beerschot voor de dag gaat komen. De fysieke basis is er, nu ­moeten we in balbezit nog vooruitgang boeken. De voorbije jaren werd er hier heel vaak verticaal gespeeld, ik wil graag dat we wat vaker afwisselen", zei Maes gisteren nog.

Maes mikt op de top acht, maar daar wordt het drummen. Beerschot heeft zich ook nog niet duchtig versterkt. Defensief is er genoeg kwaliteit aanwezig, maar aanvallend mag er nog wat bij. Daarom ook dat Benito Raman op het lijstje stond.

© photonews

Opvallende transfers

Met Leon Krekovic haalde Beerschot alvast een groot Kroatisch talent om op de flank brokken te maken. De 21-jarige winger is snel, is technisch sterk en heeft een actie. Alleen zijn efficiëntie moet nog opgekrikt worden. Ook de 19-jarige Abraham Okyere moet met mondjesmaat ingepast worden. De 19-jarige Gambiaan werd al geloofd als de volgende Ismaila Coulibaly, maar heeft heel weinig ervaring.

Sterke punten/vraagtekens

Gaat recordaankoop Blessing Eleke de hoge verwachtingen eindelijk inlossen? Kan Suzuki nog progressie blijven maken? Er zijn wel wat vragen, maar dan gaat het vooral over de aanval. Beerschot moet zijn eigen stijl weer zoeken en dat vergt wat tijd. Voorlopig zijn ze nog te afhankelijk van Raphael Holzhauser, die vorig seizoen grandioos was. Er moet wat meer afwisseling in komen. Een taak die Peter Maes nog een tijdje zal bezighouden.