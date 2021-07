Anderlecht rekent op fans voor galawedstrijd tegen Ajax: Wie vervangt Lokonga op het middenveld?

Volgens Het Laatste Nieuws zal het Lotto Park maar liefst voor een derde gevuld zijn. Daarbij worden natuurlijk ook de coronamaatregelen, die momenteel in voetbalstadions gelden, in acht genomen. Niet getreurd voor zij die geen ticket konden bemachtigen, ook Play Sports zal de wedstrijd uitzenden.

Voor paars-wit is de oefenwedstrijd tegen de Nederlandse recordkampioen een allerlaatste test voor het nieuwe seizoen. Volgende week wacht meteen de Brusselse derby tegen promovendus Union. Hoe zal RSCA het vertrek van aanvoerder Sambi Lokonga verteren? Naar alle waarschijnlijkheid start het duo Cullen-Ashimeru vanavond op het middenveld. Daarnaast speurt Peter Verbeke nog naar inkomende transfers, momenteel blijken Fausto Vera (Argentinos Juniors) en Njegos Petrovic (Rode Ster Belgrado) interessante pistes.

The wait is over. We'll meet again. šŸŸ£āšŖ #ANDAJA

Watch the game live on Facebook, Youtube and Play Sports Open. pic.twitter.com/00JcuDtwXK