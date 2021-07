Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) staat op speeldag drie voor terugkeer naar het oude nest: "Als ze me uitdagen word ik gevaarlijk. Zéker met een goede ploeg als Antwerp"

De transfersaga rond Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) is ondertussen al even afgelopen. Het in financieel lijdende Standard hoopte op een mooi bedrag voor het goudhaantje en gaf daarom de voorkeur aan het bod van Club Brugge, maar uiteindelijk ging Antwerp er met de speler vandoor.

De 20-jarige Belg is overtuigd dat bij The Great Old de meeste speelminuten verzameld kunnen worden, wat bij de landskampioen gevoeliger lag: “Ik koos voor Antwerp vanwege de speelgaranties. Bij Club Brugge zou ik wel aan de bak komen, maar niet even frequent zoals bij Standard. Dat is bij Antwerp wel het geval, tenminste als ik de lijn van vorig seizoen doortrek”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Bij zijn nieuwe club liggen de verwachtingen alvast hoog. Ook Brian Priske toont zich op training als fan van Michel-Ange Balikwisha. Vooral zijn balbeheersing en inzet kunnen de Deen bekoren: “Dat was mij en de ploegmaats ook opgevallen. De coach praat veel met mij en geeft me vertrouwen, daar houd ik wel van. Voor zo iemand ga je door het vuur."

Voor de linksbuiten is het zaak om er meteen te staan, want op speeldag drie staat er al de terugkeer naar Sclessin op het programma. De geschiedenis toont aan dat het voor ex-spelers, die opteren voor een gevoelige overstap naar de concurrent, geen eenvoudige wedstrijd is: “Ik ben benieuwd wat het gaat geven”, vertelt hij strijdvaardig. “Wanneer diegene die je uitfluit drie keer scoort en de volle buit mee naar huis neemt, wie heeft er dan gewonnen?”

Balikwisha is dus gemotiveerd en de terugkeer naar het oude nest boezemt hem dus geen angst in: “Je m’en fous. Als ze me uitdagen word ik gevaarlijk. Zéker met een goede ploeg als Antwerp.”