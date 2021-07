Lovende woorden van Ajax over Anderlecht

Na de gewonnen wedstrijd tegen Anderlecht was zowel smaakmaker Dusad Tadic als trainer Erik Ten Hag lovend over Anderlecht.

Dusan Tadic was veruit de beste speler op het veld, samen met Mohammed Kudus. Tadic had achteraf toch wat lof over Anderlecht. "Het was een moeilijke tegenstander, maar we deden het goed. Er zijn altijd dingen die je beter moet doen, maar voor deze periode was het een goede wedstrijd", aldus Tadić in een gesprek met ESPN. "We zijn goed aan de bal en dan ontstaat er geen probleem."



Trainer Erik ten Hag was ook tevreden na de prestatie tegen een club als Anderlecht. "Het was een goede test, die we uitstekend hebben doorstaan. We hebben een club met de statuur van Anderlecht, een ploeg die één week voor de competitiestart zit, de wil opgelegd, dan heb je het uitstekend gedaan", zei de coach.