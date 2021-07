Van Crombrugge legt vinger op de wonde: "We zullen offensief efficiënter moeten worden"

Voor het eerst in acht maanden zag het Astridpark gisteren zijn kapitein terug. Hendrik Van Crombrugge heeft alle blessurezorgen achter zich en kan zich weer concentreren op zijn taak: doelpunten tegenhouden. Tegen Ajax moest hij er twee laten passeren en zag hij zijn ploeg afzien.

“Ajax is nu eenmaal een sterke tegenstander. We wisten waar we ons aan konden verwachten”, zei hij achteraf bij PlaySports. “”Ze waren vandaag ook enorm efficiënt. Van de drie kansen die ze hadden, gaan er twee binnen. Het verschil in kwaliteit was wel duidelijk, denk ik. Onze werkpunten zijn ook nog eens blootgelegd. Zij hanteren een andere stijl dan de Belgische ploegen en zijn in staat onze kwaliteiten lam te leggen. Maar we zijn ook niet weggespeeld."

Maar er zijn dus werkpunten, veel zelfs. “Vooral dat we dit seizoen zullen moeten hameren op offensieve efficiëntie. We hebben in de eerste plaats al te weinig gecreëerd, op dat vlak moeten we zeker nog stappen zetten. Defensief stond het naar mijn gevoel wel goed. We hebben niet veel weggegeven. Dus die zaken moeten we meenemen naar volgende week.”

Van Crombrugge kon eindelijk weer spelen en dat is ook een belangrijk gegeven. “Het voelde wel een beetje raar, want het was toch al acht maanden geleden dat ik hier op het veld gestaan heb. Ik ben vooral blij voor mezelf dat ik er fysiek terug sta en dat ik terug 90 minuten kan spelen. Ik hoop nu opnieuw belangrijk te zijn voor de ploeg.”