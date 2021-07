Dit mooi bedrag mag Anderlecht bijschrijven op de rekening na de transfer van Bornauw

De transfers van Sebastiaan Bornauw hebben Anderlecht twee keer geen windeieren gelegd. Na slechts een paar matchen in het paars-witte shirt vertrok hij voor 6 miljoen euro naar FC Köln en nu mogen ze nog een paar miljoen bij op de rekening schrijven.

De deal van Bornauw werd in het verleden nog onderhandeld door Michael Verschueren. Die sprak toen van een doorverkooppercentage van 35 procent, maar in Duitsland zeggen ze dat het niet zo hoog ligt. Maar goed, zelfs al is het 'slechts' rond de 20-25 procent, dan nog mag Anderlecht minstens 2 miljoen euro op de rekening bijschrijven, maar dat is slechts een lage berekening. Daarbij komt ook nog 600.000 euro opleidingsvergoeding. Het kan dus rond de 4 miljoen schommelen.

Geld dat welgekomen is, want Anderlecht heeft - zoals we gisteren konden zien - nog een diepe spits nodig. En ook op de twee backposities zou er nog iets mogen bijkomen. Zeker een extra rechtsback is geen overbodige luxe.