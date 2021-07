Virton (momenteel 2 spelers) zal een team hebben om aan 1B te beginnen: overname maandag rond

De supporters van Virton kregen vrijdag alweer geen nieuws over de overname van hun club. Momenteel hebben ze twee spelers en het is wachten op een nieuwe eigenaar vooraleer er een team kan gevormd worden. Maar goed nieuws: maandag wordt alles officieel bekendgemaakt.

Virton is een spookclub momenteel. Er is wel zo goed als een akkoord tussen Flavio Becca (de huidige eigenaar die ook nog een jaar actief zal blijven bij de club), een buitenlandse investeerder en een buitenlandse club uit één van de vijf grote competities. Er moeten enkel nog wat details afgehandeld worden, weet LDH.

Eerder werd gezegd dat er vrijdag gecommuniceerd zal worden, maar dat is nu uitgesteld tot dit weekend of nog waarschijnlijker maandagochtend. Het wordt dus nog even geduld uitoefenen voor de fans, maar er zal een team komen dat aan de competitie in 1B kan beginnen.