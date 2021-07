Felice Mazzu is blij met wat hij al gezien heeft bij Union: "Ik ben tevreden over deze voorbereiding en over wat we getoond hebben"

Union won gisteren van Amiens met 3-4 en nieuwe aanwinst Damien Marcq en coach Felice Mazzu blikten terug op de wedstrijd en de voorbereiding tot nu toe.

Union SG won gisteren met 3-4 tegen Amiens mede dankzij twee doelpunten van Dante Vanzeir. Zo lijkt de ploeg van trainer Felice Mazzu klaar te zijn voor de start van de competitie. Zowel de trainer als de nieuwe aanwinst, Damien Marcq gaven een interview aan de website van Union.

Damien Marcq vindt zijn draai bij Union…: “Ik ben in een sterke ploeg terechtgekomen hier. Vandaag was het fysiek stevig tegen een stugge ploeg uit de Franse Ligue 2. Er loopt hier ook veel talent rond. We zullen klaar zijn voor volgende week. Ons ritme is stilaan terug, maar het seizoen zal lang genoeg zijn. De ploeg heeft nu wat rust nodig voor twee dagen, en dan nog enkele stevige trainingen deze week om onze voorbereiding af te sluiten.”

Continuïteit voor onze coach Felice Mazzu : “Ik voelde wat vermoeidheid bij de spelers, maar dat is helemaal logisch. We zijn al een tijdje stevig aan ‘t opbouwen op training en tijdens de wedstrijden. De tegenstander van vandaag was fysiek ook in orde vandaag, ze starten volgende week ook al met hun competitie. De continuïteit blijft binnen de ploeg, ik ben tevreden over deze voorbereiding en over wat we getoond hebben. Iedereen is ook trots om bij Union te spelen. Maar ik zeg het: de bilan is positief. Ook die van onze transferpolitiek.”