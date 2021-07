Eerste interview van Lokonga als Arsenal-speler: "Toen ik wist dat Arsenal geïnteresseerd was, heb ik meteen gezegd dat ik zou gaan"

Na enkele weken van onduidelijkheid is de officiële transfer van Sambi Lokonga dan toch een feit. De kersverse Gunner gaf voor de website van de club alvast een eerste kort interview.

"Albert Lokonga", was de aanspreking die de interviewer gebruikte voor de nieuwe aanwinst. Even later werd het op verzoek van Lokonga zelf Sambi.

De transfer van Albert, Sambi Lokonga zat al even in de pijplijn maar was nog lang niet geofficialiseerd. "Iedereen was me maar aan het feliciteren maar de deal was nog niet rond. Daarom wil ik Edu (technisch directeur) en Mikel Arteta (trainer) bedanken voor het blijvend vertrouwen in me. Ze wilden me echt binnenhalen", vertelt Lokonga.

"Laat anderen maar oordelen"

De voorbije jaren liep het wat minder voor de Londense club, toch blijft Arsenal een vooraanstaande club op het Europese toneel en dat beseft de jonge Rode Duivel ook. "De voorzitter zei me dat Arsenal geïnteresseerd was en even later mijn makelaar ook. Ik heb niet lang moeten twijfelen en tegen hen gezegd dat ik weg zou zijn als ze met iets concreet kwamen."

Engelse voetbalfans kijken niet veel naar de Jupiler Pro League en dus wou de interviewer van Lokonga zelf horen wat de fans van hem kunnen verwachten, al reageerde Lokonga als een volleerde prof. "Ik praat niet graag over mezelf, het publiek mag zelf een oordeel vellen als ze me hebben zien spelen. Ik kan als box-to-box-middenvelder spelen en als '6'. Alleszins, ik kan niet wachten om mijn eerste wedstrijd te spelen in het Emirates-stadion", glunderde Lokonga.