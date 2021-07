🎥 Nu wel helemaal officieel: Sambi Lokonga heeft zijn toptransfer beet

Anderlecht sprak eerst nog voor haar beurt, maar nu is het wel 'a done deal'. Arsenal heeft de komst bekendgemaakt van Sambi Lokonga.

De overgang van Sambi Lokonga naar Arsenal zat al een tijdje in de pijplijn. The Gunners betalen uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro aan Anderlecht. Centjes die paars-wit voor een deel zal herinvesteren in haar kern. De match tegen Ajax heeft aangetoond dat er daar nog enkele lacunes in te bespeuren zijn.

Lokonga tekent voor vijf jaar bij de Premier League-club. Hij legde vorige week met succes zijn medische testen af en zit sinds zaterdag in quarantaine. Hij zal er met het rugnummer 23 spelen. Op 22 juli zal de middenvelder aaansluiten op tournee naar Amerika, waar Arsenal collega-Rode Duivel Romelu Lukaku en Inter partij zal geven.