Drie Belgische clubs tonen interesse in ex-speler van Sporting Charleroi

Het komende weekend wordt het nieuwe seizoen van de Jupiler Pro League op gang getrapt. Toch heeft nog niet iedereen zijn huiswerk afgerond, want momenteel trekken verschillende ploegen nog aan de mouw van David Henen.

Volgens La Dernière Heure proberen KV Oostende, KV Kortrijk en Seraing zich te versterken met de komst van Henen. De 25-jarige linksbuiten is actief bij het Franse Grenoble. Het zal alleszins een moeilijke opgave worden, want ook in Frankrijk toont men belangstelling.

Desondanks proberen de drie Belgische clubs te profiteren van de teleurstelling die bij de club heerst. De Franse tweedeklasser miste nipt de promotie naar de Ligue 1 nadat het in de play-offs verloor van Toulouse. David Henen heeft nog een contract tot medio 2023 bij zijn huidige werkgever.

De Belgisch-Togolees doorliep de jeugdreeksen bij Anderlecht en Everton, maar brak pas écht door in de hoofdmacht van Sporting Charleroi. Hij kwam 47 keer in actie voor de Zebra’s, maar koos in oktober voor een Frans avontuur.