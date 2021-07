🎥 Olsson, het exacte profiel dat Anderlecht zocht: middenvelder die tempo in het spel moet brengen

'The missing link', zo wordt hij omschreven bij Anderlecht. Dat mag u letterlijk nemen, want Kristoffer Olsson moet 'de link' worden tussen verdediging en aanval. Een sterke transfer van een speler die op 13-jarige leeftijd al de aandacht van Chelsea trok.

Olsson is al sinds zijn prille jeugd bezeten door voetbal, wordt ons verteld. Op zijn tiende sloot hij zich aan bij IFK Norrköping, de Zweedse topclub in de stad waar hij opgroeide. In 2011 haalde Arsenal hem op 16-jarige leeftijd binnen en hij haalde er zelfs het eerste team in 2012, maar de grote kansen bleven uit.

In nationaal team geknokt

Midtjylland kwam hem halen op huurbasis en later volgde ook een definitieve overgang. In 2017 trok hij naar AIK Solna, waar Krasnodar hem in 2019 voor 4,5 miljoen euro kwam weghalen. Het is ook daar dat hij met zijn prestaties een vaste basisplaats in het Zweedse nationale team verdiende. Hij zit er al bij sinds 2017, maar dat was meestal als bankzitter.

De waarnemers zagen hem nooit een basisspeler worden omdat Zweden het meer van het collectief moet hebben en Zweden een traditie had van met twee brekers voor de verdediging te spelen. Voor een technisch onderlegde 'acht' was er meestal geen plaats. Maar Olsson bewees zich in de EK-kwalificatiematchen en ging er niet meer uit.

Kwaliteit voor 4 miljoen

En dat is net het profiel dat Anderlecht zocht na het vertrek van Sambi Lokonga. Olsson is heel goed met de voeten, heeft een prima vista en is een verbindingsman tussen verdediging en aanval. Hij komt de bal graag laag opvragen om van daaruit te verdelen. Hij kan een man uitschakelen en heeft graag heel veel lopende mensen rond zich. Zijn doorsteekpass richting aanval zou ook een meerwaarde moeten betekenen. Een echte spelverdeler!

Hij komt met de grootste aanbeveling van Christian Wilhelmsson, de Zweed die eerder furore maakte bij Anderlecht. Olsson is aangetrokken om tempo in het spel van Anderlecht te brengen. Kompany wil minder gebrei en meer verticaal voetbal. Met Olsson denken ze het juiste profiel gevonden te hebben. Een serieuze investering ook, want naar verluidt zou hij om en bij de vier miljoen euro gekost hebben.