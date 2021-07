Club Brugge lijkt oplossing voor overbodige Michael Krmenčík gevonden te hebben

Deze zomer zullen de wegen van Club Brugge en Michael Krmenčík ongetwijfeld scheiden. De spits was ongelukkig over zijn speelkansen bij de landskampioen en wil niet meer terugkeren. Hij kan nu opnieuw aan de slag in zijn thuisland.

De 28-jarige Tsjech streek nochtans met hoge verwachtingen neer in het Jan Breydelstadion, maar kon deze door een gebrek aan doelpunten niet inlossen. Daarom trok hij al een halfjaar op huurbasis richting Griekenland. Het is nu dus zoeken naar een nieuwe uitdaging voor de spits, en lijkt deze inmiddels ook gevonden te hebben. Volgens Tsjechische media staat Krmenčík niet weigerachtig voor een avontuur bij Slavia Praag: "Michael heeft veel interesse getoond om terug te keren naar Tsjechië. Hij is een targetspits en wij coaches geloven dat hij nog meer potentieel heeft dan hij tot nu toe heeft laten zien. Ik ken hem al sinds hij 18 jaar oud was”, vertelde Jindřich Trpišovský, trainer van Slavia Praag en ook de ex-coach van Krmenčík, aan Sport Aktualne. Club Brugge zou zelfs al een akkoord gevonden hebben voor een vertrek. De prijs zou rond de 2,5 miljoen euro liggen, blauw-zwart betaalde bijna het dubbele.