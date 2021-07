Kiest KV Oostende voor ex-speler van Dortmund? "Enkel de puntjes moeten nog op de I gezet worden"

Kan KV Oostende het sprookje van vorig seizoen herhalen? De Kustboys moesten alleszins afscheid nemen van verschillende sterkhouders. Desondanks hebben ze ook enkele gerichte versterkingen aangetrokken. Onder meer Abdelmajid Bouali (ex-Dortmund) vertoeft momenteel op proef aan de Belgische kust.

De 24-jarige linksback staat ondertussen al drie jaar aan de kant vanwege een knieblessure. In 2019 verliet hij Borussia Dortmund, maar sindsdien zat Bouali ook zonder werkgever. Ondertussen is zijn revalidatie volledig achter de rug: “Ik heb keihard getraind, en heb er veel tijd en moeite in gestoken. Daardoor kan ik weer op het veld staan”, vertelt hij aan Voetbalzone.

Verlengd verblijf

Alexander Blessin bleek het voormalige jeugdproduct van Utrecht, ADO en Roda nog te kennen en nam contact met hem op. Daardoor kreeg Abdelmajid Bouali drie weken geleden de kans om zich op proef te bewijzen, en sloeg daar ook in: “Het gaat hier vrij goed. De supporters zijn heel positief over mij en eigenlijk wil iedereen dat ik hier teken. De trainer is er nog mee bezig, maar hij is vrij positief. Alleen moeten de puntjes nog op de i gezet worden”, aldus de Amsterdammer.

Interesse genoeg

Het blijft dus nog even geduldig afwachten, al staat er voor KVO dit weekend wel hun eerste competitiewedstrijd op het programma: “Ik heb geen haast, maar zou natuurlijk wel graag vanaf de eerste wedstrijd speelgerechtigd willen zijn. Dit voelt in ieder geval als een beloning als je ziet waar ik vandaan kom."

KV Oostende kan best niet te lang treuzelen, want volgens de speler is er ook interesse vanuit Nederland, Frankrijk en … België. De supporters moeten zich alleszins nog geen zorgen maken: “Ik voel me hier goed.”