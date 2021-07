Sportief directeur KV Mechelen geeft ambitie prijs: "Alles wat daar extra bijkomt, is mooi meegenomen"

KV Mechelen is ambitieus dit seizoen. De kern die het eind vorig seizoen zo goed deed, is grotendeels bij elkaar gehouden en er zijn een paar goeie versterkingen bijgekomen. Sportief directeur Tom Caluwé mikt dan ook op de top acht.

"Ik denk dat we een strijdbare kern hebben om de prestatie van vorig seizoen te herhalen. De top acht moet onze doelstelling zijn", zegt Caluwé in GvA.

Aanvallend is er wel wat bijgekomen en de kern lijkt klaar voor die ambitie waar te maken. "Het belangrijkste is dat iedereen binnen de club tevreden is met de kern die we nu hebben. De concurrentie is groot. Dat is ook nodig als we willen meestrijden voor de plaatsen die we ambiëren. Spelers moeten elkaar scherp houden en als er blessures of schorsingen zijn, moeten we die kunnen opvangen zonder aan kwaliteit in te boeten. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit onze beste kern is van de laatste jaren.”

Voor Caluwé is het dan ook makkelijk om aan te geven wanneer het seizoen geslaagd is. “Als we de top acht halen. Dat is een gezonde ambitie. Alles wat daar extra bijkomt, is mooi meegenomen.”