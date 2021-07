Pech voor Antwerp en Balikwisha: topaankoop mist competitiestart (en mogelijk zelfs duel met ex-club Standard)

Bruto pech voor Michel-Ange Balikwisha. De topaankoop van Antwerp blesseerde zich op training en zal de competitiestart missen.

Balikwisha kwetste zich op training aan de quadriceps, weet GvA. Hij zou 2 tot 3 weken out zijn. Dat betekent dat hij in principe de verplaatsing naar KV Mechelen en de thuismatch tegen KV Kortrijk mist. In het ergste geval mist hij ook de verplaatsing naar Standard, zijn ex-club.

De aanvaller moet dit seizoen brokken maken samen met Frey en Benson in een aanvallende driehoek. Zo werd hij in ieder geval gebruikt tegen Monaco en Nordsjaelland.