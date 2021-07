Mechelen koopt smaakmaker definitief over van Celtic

Marian Shved zal volgend seizoen opnieuw te bewonderen zijn in het AFAS-stadion. De flankaanvaller komt definitief over van Celtic nadat hij vorig jaar gehuurd werd.

De Oekraïense flankaanvaller kende een moeilijk begin in Mechelen en Vrancken rekende niet meer op hem omdat hij zich 'associaal' gedroeg. Shved draaide de knop halverwege het seizoen om en liet zien wat hij kan. In zeventien Jupiler Pro League-optredens was hij goed voor drie goals en twee assists.

KV Mechelen kende een moeilijke eerste helft van het seizoen en bengelde onderaan het klassement. Op zeventwintig december kon het voor het eerst dat seizoen een tweede keer op rij winnen, thuis tegen Moeskroen. Shved maakte in die wedstrijd (2-1) de winnende treffer. Daarna was de trein vertrokken.