Beerschot top 8? "Op basis van wat we nu weten zou dat heel straf zijn"

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken heeft zijn ambitie al uitgesproken: de top 8 is het doel. Analist Mo Messoudi denkt dat er dan wel nog het één en ander moet bijkomen.

Messoudi denkt niet dat de huidige kern daar sterk genoeg voor is. “Op basis van wat we nu weten, zou ik dat een heel straffe prestatie vinden", zegt hij in GvA. "De vormcurve van deze ploeg zit sinds december van vorig jaar in een stevig dalende lijn. Na het vertrek van Tissoudali zakte de ploeg als een pudding in elkaar. Het is vreemd dat hij nóg niet vervangen is. Met hem er bij hadden ze vorig jaar al de top 8 gehaald.”

Er moet dus nog een kwaliteitsinjectie komen. “Ik denk wel dat ze nog iets uit hun hoed zullen toveren. Jan Van Winckel zal ook wel beseffen dat deze kern niet sterk genoeg is om de top 8 te ambiëren.”