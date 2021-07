Frédéric Frans toont begrip voor de beslissing van de scheidsrechter

Even leek het erop dat de wedstrijd toch hervat zou worden maar uiteindelijk besliste scheidsrechter Boucaut om de wedstrijd definitief stil te leggen.

Weinig spelers hadden zin om na de beslissing van Boucaut een praatje te maken. Frédéric Frans wou toch even voor de microfoon bij Sporza komen. "Maar ik denk dat het de juiste beslissing was en die moeten we dus respecteren", gaf Frédéric Frans (Beerschot) toelichting.

"Toen we na de onderbreking weer op het veld kwamen, leek de situatie mee te vallen. Maar ik ben ook in de kleedkamer bij de ref geweest: er worden nog buien verwacht. Dan moet je stoppen", sloot de verdediger van Beerschot af.