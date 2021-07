OFFICIEEL: Club Brugge heeft vervanger voor Kossounou binnen

Het werd samen met de uitgaande transfer van Kossounou bekendgemaakt, maar het heeft tot zaterdag geduurd tot de inkomende transfer officieel is.

Kossounou vertrekt dus voor zo'n 30 miljoen euro naar Bayer Leverkusen en de media maakten al gewag dat Club Brugge in zijn plaats Stanley Nsoki overnam van OGC Nice. Maar officieel was dat nog niet.

Tot nu, Club maakte zelf de overgang van de Franse verdediger bekend. Nsoki is een jeugdproduct van PSG dat twee jaar geleden voor 12 miljoen euro naar Nice ging. Nu neemt Brugge hem over voor zo'n 6 miljoen euro. De 22-jarige Nsoki kan zowel op de linksachter as centraal in de defensie uit de voeten.

Hij zette zijn handtekening onder een contract voor 4 seizoenen.