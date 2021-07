KRC Genk-middenvelder pakt rood tegen Brazilië, maar heeft belangrijk punt beet op Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen stond er in het voetbal met Brazilië - Ivoorkust een interessante pot voetbal op het programma, maar de wedstrijd eindigde op een brilscore. Een verdediger van KRC Genk liet zich in negatieve zin opmerken.

De Seleção maakte het zich knap lastig nadat Douglas Luiz na amper een kwartier met een rode kaart van het veld werd gestuurd. Een doelpuntenfestijn zoals tegen Duitsland (4-2) kwam zo in het gedrang. Ivoorkust profiteerde weliswaar niet van de man meer situatie.

Meer zelfs, Eboue Kouassi (KRC Genk) ontving in de tweede helft op amper een kwartier tijd tweemaal een geel karton, en moest daardoor vroegtijdig gaan douchen. Beide ploegen stonden plots weer met hetzelfde aantal spelers op het terrein. Brazilië stak de neus aan het venster, maar Ivoorkust hield stand en kaapte zo ook een punt weg.

Ivoorkust (net zoals Brazilië) heeft nu in de poule een 4 op 6 beet en maakt nog steeds kans op de volgende ronde. De 23-jarige speler van KRC Genk begon tweemaal in de basis. Een enorm interessant gegeven voor John van den Brom en co.