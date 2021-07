Referee Department komt terug op discutabele penaltyfase tijdens OHL-Zulte: "We verwachten geen VAR-interventie"

Het was nog maar de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen, maar de scheidsrechter en de VAR werden na het laatste fluitsignaal meteen onder vuur genomen. Oud-Heverlee Leuven kreeg na een lichte fout een dubieuze penalty toegewezen, maar kwam daarmee wel op gelijke hoogte.

Thomas Henry zocht de penalty en ging daarom hangen aan zijn rechtstreekse verdediger. Terwijl de Fransman Bent Soermo zelf beet heeft gaat hij gretig neer, en met succes. De targetspits knalde vanop elf meter de gelijke stand weer op het bord.

Achteraf was er veel te doen over deze fase. Frank De Bleeckere komt nu met meer verduidelijking: “Vooraleer de bal gespeeld kan worden houden beide spelers elkaar vast. De OHL-speler gaat neer en neemt Soermo mee in zijn val. De scheidsrechter fluit strafschop. Het Referee Department verwacht geen strafschop en ook geen VAR-interventie omdat de scheids geen clear error maakt aangezien beide spelers elkaar vasthouden tijdens deze actie.”