Edisson Jordanov: "Dit is lastig te aanvaarden, ik droomde ervan"

Edisson Jordanov speelde een goed seizoen bij Union, maar werd daarna toch bedankt voor bewezen diensten. Nu speelt hij bij Westerlo.

Edisson Jordanov (28) had gehoopt op een avontuur in 1A met Union, maar het is Westerlo en 1B geworden voor de Bulgaar.

"Het is lastig om te aanvaarden, want ik droomde echt van 1A met de Brusselse club", aldus Jordanov in een interview met onze redactie.

Kwaliteiten

"Ik weet dat ik de kwaliteiten heb om in 1A te kunnen meedraaien, maar niet iedereen ziet dat op dezelfde manier blijkbaar."

"Ik ben blij dat ik heb kunnen tekenen bij Westerlo, dat wel. Daardoor kan mijn vrouw in Antwerpen blijven wonen, waar we al woonden toen ik nog bij Union zat."