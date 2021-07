D'Haese had zich seizoensopener van KVO anders voorgesteld: "Teleurgesteld en gefrustreerd"

De seizoensstart van KV Oostende begon in mineur. Charleroi gaf hen een lesje in efficiëntie. Er ligt nog veel werk op de plank aan de Kust, beseft ook Robbie D'Haese.

D'Haese neemt dit seizoen de plaats in van zijn vertrokken maatje, Jelle Bataille. Hij verhuisde dus naar de rechterkant en moet heel de flank voor zijn rekening nemen. "Dat maakt me niet zoveel uit, rechts of links", haalde hij de schouders op. "Hoe ik me voel na deze match? Tja kijk, we beginnen goed en creëren de meeste kansen. Na de 0-1 waren we nog meer wakker geschud, maar de kansen gingen niet binnen. Na de 0-2 zat iedereen erdoor. En de 0-3 was overdreven. Dus ja: gefrustreerd en teleurgesteld."

Ook D'Haese werd voor de voeten geworpen dat KV Oostende dringend een kwaliteitsinjectie nodig heeft. "Je weet dat wie er weg is gegaan moeilijk te vervangen is. Maar dat is niet echt een excuus op dit moment. We missen efficiëntie vooraan. Als we scoren in het begin dan wordt er nu niet gesproken over een gebrek aan kwaliteit. We moeten de kop nu ook niet laten hangen."