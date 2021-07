Anderlecht deed een koopje met Raman: 'Dit bedrag heeft paars-wit betaald om aanvaller weg te halen in Duitsland'

RSC Anderlecht plukte Benito Raman weg bij FC Schalke 04. En het moet gezegd: paars-wit heeft een koopje gedaan met de éénvoudig Rode Duivel die enkele seizoenen geleden nog twaalf miljoen euro waard was.

Sky Sports Deutschland weet dat RSC Anderlecht drie miljoen euro heeft betaald voor Benito Raman. FC Schalke 04 heeft dan wel acute geldzorgen, maar over het algemeen werd aangenomen dat de Brusselaars dieper in de buidel hadden moeten tasten.

Voor de volledigheid: het bedrag kan nog oplopen via enkele bonussen én die Königsblauen bedongen een percentage op de doorverkoop. Dat laatste cijfer is echter niet gekend. Maar beide partijen hebben er wél vertrouwen in dat Raman in de toekomst een extraatje kan opleveren.