KVO geeft uitleg bij vreemde transfer: "Stap naar België zou te bruusk geweest zijn"

Andrew Jung is de nieuwe spits van KV Oostende. Al zal hij niet meteen een wedstrijd aan de Belgische kust spelen. Gauthier Ganaye geeft tekst en uitleg.

De transfer van Andrew Jung van Chateauroux naar KV Oostende is inmiddels officieel. De aanvaller tekende voor vijf seizoenen bij de Kustboys, maar wordt wel meteen voor twee jaargangen uitgeleend aan zusterclub AS Nancy.

“Dit is een schitterende transfer”, reageert Gauthier Ganaye. “Zowel voor Oostende als voor Nancy. Jung toonde vorig seizoen zijn kwaliteiten en werd topschutter in de Franse derde klasse. De stap naar de Jupiler Pro League zou wellicht te bruusk zijn.”

Volgens de CEO van de Kustboys is de vreemde transfer eerder regel dan uitzondering. “De speler zelf was ook vragende partij om eerst de stap naar de Ligue 2 te zetten. Dankzij de synergie tussen onze clubs kunnen we een speler zo’n project voorleggen.”