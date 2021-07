OFFICIEEL: Stevan Jovetic heeft een nieuwe uitdaging beet en trekt naar de Bundesliga

Een nieuwe uitdaging voor Stevan Jovetic. De ex-aanvaller van onder meer Manchester City, Inter, Sevilla en AS Monaco gaat namelijk in de Bundesliga bij Hertha Berlijn voetballen.

Stevan Jovetic gaat al lang mee in het Europese voetbal. De 31-jarige aanvaller werd enkele jaren geleden een grote toekomst voorspeld toen hij bij Manchester City aan de slag was. Hij trok daarna naar Inter, maar vanaf dan ging het bergafwaarts.

Uiteindelijk was Jovetic voorlopig goed voor 103 doelpunten in 365 wedstrijden bij alle ploegen samen. Nu was hij een vrije speler na zijn avontuur bij AS Monaco, maar hij heeft met Hertha Berlijn ondertussen een nieuwe club gevonden. Het is de eerste keer dat Jovetic in de Bundesliga aan de slag gaat.