Het dubbele probleem van RSC Anderlecht: stokkende machine voorin en achteraan (zeker in vergelijking met vorig jaar)

De openingsmatch van RSC Anderlecht maakte twee dingen meteen pijnlijk duidelijk. Aan beide kanten van het spectrum is er een probleem.

Voorin draaide de machine nog niet. De goalie van Union werd onvoldoende bedreigd, tot doelrijpe kansen kwamen de aanvallers niet en die moeten nog wennen aan elkaar en aan de spelers die voor de aanvoer moeten zorgen.

Spits Nmecha is eigenlijk nog steeds niet vervangen door een echte dodelijke afwerker, want zelfs Raman is een heel ander type aanvaller. En dus is het voorlopig nog wat zoeken en aftasten, op hoop van beterschap ongetwijfeld.

10 clean sheets

Waar paars-wit de voorbije seizoenen - met onder meer een prima doelman Van Crombrugge - kon op teren was de prima verdediging. Die werd nu helemaal zoekgedraaid, met drie tegentreffers op speeldag 1 tot gevolg.

Opmerkelijke cijfers zijn dat. Vorig seizoen slikte paars-wit in de reguliere competitie in 17 thuiswedstrijden amper elf tegendoelpunten - geen enkel team deed beter. Doorheen het seizoen zorgde het ook voor tien clean sheets.