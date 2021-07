Maes zit glas als halfvol na verlies tegen Cercle: "Creativiteit en scherpte moeten nog volgen"

Peter Maes besloot dinsdagavond het glas als halfvol te zien. De coach van Beerschot wist vooraf al dat het moeilijk zou worden om in 35 minuten de organisatie van Cercle Brugge te ontwrichten. Maar hij zag ook de positieve punten bij zijn ploeg.

Maes ziet dat het wel goed komt. "In de eerste wedstrijd hebben we gecontroleerd en waren we de betere ploeg. Daarin hebben we één kans weggegeven", zei hij bij Sporza. "Vandaag hebben we powerplay gespeeld en veel druk gezet. Als je in 35 minuten moet opstarten, gaat het wel eens overhaast. We hebben laten zien hoe we moeten voetballen: met veel strijd en overgave."

Al gaven ze ook weer niks weg. "We moeten meer creëren over 90 minuten. Maar de organisatie is nog altijd de basis: dat stond goed en de rest - creativiteit en scherpte - moet dan nog volgen."