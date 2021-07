Philippe Clement heeft besluit genomen met oog op verplaatsing naar Union: drie sterkhouders krijgen nog rust

Op speeldag 2 trekt Club Brugge naar Union Sint-Gillis om er in het Dudenpark een eerste driepunter van het seizoen te proberen pakken.

Simon Mignolet zal er niet bij zijn in Union, hij krijgt na zijn blessure nog rust en wordt dus nog eventjes gespaard.

Geen risico's

Senne Lammens zal dus opnieuw in doel staan, want Philippe Clement wil in deze fase van de competitie zeker nog geen risico's nemen.

En dat is ook zo voor twee andere spelers. Zo zullen ook Hans Vanaken en Eduard Sobol - terug van vakantie - nog niet spelen in Brussel.