📷 Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg) bedankt Anderlecht voor speciale dag: "Een trots moment"

Dag op dag drie jaar geleden verscheen de beresterke centrale verdediger voor het eerst op het hoogste toneel. Op de openingsspeeldag schonk Hein Vanhaezebrouck hem namelijk op het veld van KV Kortrijk zijn eerste speelminuten voor paars-wit.

Daar is Sebastiaan Bornauw de club nog steeds dankbaar voor: “In 2018 maakte ik mijn debuut voor mijn club. Zo’n trots moment! Bedankt voor alles Anderlecht!”, schreef hij op Twitter. Uiteindelijk kwam het jeugdproduct 29 keer in actie voor de Brusselaars, nadien vertrok hij richting de Bundesliga.

Daar ontpopte Bornauw zich tot één van de sterkhouders van FC Köln. Na twee sterke seizoenen bij de Duitse traditieclub verkoos hij een nieuw avontuur bij Wolfsburg. Daar zal hij onder meer landgenoten Koen Casteels en Aster Vranckx tegen het lijf lopen.

#OnThisDay in 2018 I made my debut for my boyhood club 💜

Such a proud moment! Thanks for everything @rscanderlecht 👊 pic.twitter.com/oiomDZO73q