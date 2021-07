Tahith Chong over ontgoochelend avontuur bij Club Brugge: "Dan maar geprobeerd om er het beste uit te halen"

Manchester United liet Tahith Chong ondertussen al verschillende keren op huurbasis ander oorden opzoeken. Nu is Birmingham aan de beurt, maar vorig seizoen was dat nog bij Club Brugge. Daar kon hij allesbehalve overtuigen. De aanvaller blikt dan ook teleurgesteld terug op zijn Belgisch avontuur

De 21-jarige flankaanvaller hoopte onder Philippe Clement minuten te verzamelen en volledig te ontbolsteren. Het Belgisch avontuurtje kreeg uiteindelijk een wrange nasmaak want hij moest zich er voornamelijk tevredenstellen met een rol als invaller. Het eindrapport: 13 wedstrijden en één doelpunt.

Belgische landstitel

Tahith Chong is teleurgesteld en had dan ook op meer gehoopt in het Jan Breydelstadion: “Daar had ik veel last van ups en downs. Soms speelde ik goede wedstrijden, maar soms ook wedstrijden waarvan ik het gevoel had dat ik het beter had kunnen doen. Ik heb bij Club Brugge dan gewoon geprobeerd om er het beste uit te halen”, vertelt hij aan Manchester Evening News.

De jonge Nederlander heeft dus twijfels over zijn persoonlijke prestaties in de Belgische competitie, maar blikt ook met trots terug op de landstitel bij blauw-zwart: “Het was leuk dat ze voor de titel streden. Het is écht een totaal andere ervaring dan bij Werder Bremen.”

Toekomstplannen

Philippe Clement en co zullen ongetwijfeld een hoop dingen hebben meegegeven aan hun leergierige huurling, dat vertelt hij ook zelf: “Als je een jonge speler bent, heb je een rugzak en daar stop je alles wat je leert in. Dat neem je dan ook met je mee. Ooit heb ik misschien de ervaringen die ik bij Werder Bremen of Club Brugge heb opgedaan nodig en kan ik die rugzak openmaken en gebruiken.”

Volgend seizoen is Tahith Chong dus te bewonderen in The Championship. Hij zal er zich in de kijker moeten spelen want volgend seizoen loopt zijn contract op Old Trafford ten einde. Nog geen reden tot paniek: Solskjær heeft aangegeven dat er voor hem zeker nog een toekomt ligt bij The Red Devils.