Nog eentje die op het lijstje van Anderlecht staat? Senegalese spits van Rennes

Het lijstje met mogelijke spitsen voor Anderlecht begint bijzonder lang te worden. Paars-wit heeft wel budget uitgetrokken voor een nieuwe centrumaanvaller, maar dat is niet hoog genoeg om met de grotere clubs te concurreren. Volgens L'Equipe staat nu ook M'Baye Niang op het lijstje.

Niang is een 26-jarige en 1m88 grote spits van Rennes. Vorig seizoen verhuurden ze hem aan Al Ahli, waar hij echter niet tot scoren kwam. Rennes betaalde in 2019 nog 15 miljoen voor hem aan Torino, maar intussen is zijn marktwaarde wel fel gezakt. Venezia, Celtic en Nottingham Forrest zouden hem trouwens ook volgen.

In ieder geval gaat men in Anderlecht geduldig blijven tot men het juiste profiel gevonden heeft. Gisteren meldden we al dat Liam Delap van Manchester City op het lijstje staat, maar daar zit zowat de hele Championship achter. Hij is het grote talent van de jeugd van Manchester City en het wordt bijzonder moeilijk om in dat dossier de bovenhand te halen.