Ex-speler Anderlecht, Cercle en Kortrijk duikt op in ... Amateurklasse

Na avonturen in Brazilië, Saoedi-Arabië en Cyprus is een Braziliaanse middenvelder terug in België.

In 2019 vertrok hij bij KV Kortrijk richting zandbak, nu is hij echter terug in België voor een verrassend avontuur. Terugkeer Het is Rupel Boom dat de 33-jarige middenvelder heeft vastgelegd. Dat heeft die club zelf aangekondigd ondertussen. In 2010 en 2012 werd hij nog kampioen met Anderlecht, nu heeft hij dus andere ambities en doelstellingen voor het komende seizoen.