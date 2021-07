Anderlecht vist opnieuw achter het net: 'gegeerde spits verkiest Italiaanse promovendus boven paars-wit'

Anderlecht beschikt over een ellendig lange lijst met mogelijke spitsen, maar het kan weldra (opnieuw) een naam schrappen. M'Baye Niang lijkt te passen voor een Belgisch avontuur en staat momenteel dicht bij een terugkeer naar Italië.

Eerder raakte bekend dat de 26-jarige spits op de radar van paars-wit stond. De Senegalees trok voor 15 miljoen euro naar Rennes, maar kon daar de hoge verwachtingen niet inlossen. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan Al Ahli, waar hij niet tot scoren kwam. Anderlecht hoopte te kunnen profiteren van zijn uitzichtloze situatie bij de Franse club.

Maar de spits lijkt geen oren te hebben naar een nieuwe uitdaging bij Vincent Kompany en co. Volgens Italiaanse bronnen heeft de spits zelfs een mondeling akkoord bereikt met Venezia. Daar zou hij dan samen met onder meer Daan Heymans voor de doelpunten moeten zorgen. In het verleden was Niang in de Serie A al actief bij AC Milan, Torino en Genoa.