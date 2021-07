🎥 Tibo Persyn stelt zichzelf voor: "Veel gepraat met Perisic en Lukaku" & "Ik kijk op naar Ruud Vormer"

Na drie jaar Inter keert Tibo Persyn terug bij Club Brugge. De landskampioen gaf een inkijk in de tests van de aalvlugge flankspeler, die zich tegelijkertijd voorstelde aan de blauw-zwarte fans.

"Het is raar, ik ben verrast dat ik terug ben", aldus Persyn. "Ik heb veel met Perisic en Lukaku gepraat, ze zeiden me om rustig te blijven op het veld en om veel plezier te maken." Ondanks zijn jonge leeftijd beschikt Tibo Persyn over een behoorlijk grote motor.

"Ik ben een rechtsmid die de hele flank afloopt. Ik heb snelheid en beschik over een goede voorzet. Ik hoop zoveel mogelijk minuten mee te pikken en mezelf hier te bewijzen. Het kampioenschap winnen is sowieso het doel." Tibo Persyn beseft dat hij in een sterke ploeg terechtgekomen is. Toch springt er voor de jonge Beg één speler in het bijzonder uit. "Ruud Vormer! Daar kijk ik wel naar op, hij is een goeie leider! Ik zal hier veel kunnen oppikken."