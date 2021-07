KV Mechelen recupereert al zeker één speler voor verplaatsing naar Seraing, Van Damme komt nog niet in actie

KV Mechelen begon uitstekend aan de competitie met winst tegen Antwerp. Zaterdag wacht Seraing op de komst van Malinwa, dat op de eerste speeldag overigens nog wel enkele spelers moest missen. Met Marian Shved krijgt trainer Vrancken er sowieso een inzetbare speler bij.

Shved speelde vorig seizoen al op huurbasis bij KV Mechelen. Geelrood ging rond de tafel zitten met Celtic Glasgow, dat eigenaar was van Shved en bereikte vlak voor de start van de competitie een akkoord. Shved is nu definitief speler van KV Mechelen en tekende een contract voor drie jaar.

Omdat zijn overgang maar vlak voor die eerste competitiematch geregeld kon worden, behoorde Shved tegen Antwerp nog niet tot de wedstrijdkern. Volgens Het Laatste Nieuws zal Shved tegen Seraing wel op het wedstrijdblad staan.

Daarnaast zijn er ook nog een aantal spelers die met blessures kampen of kampten. Joachim Van Damme sloot opnieuw aan bij de groepstraining. Een opsteker, al komt de wedstrijd tegen Seraing nog te vroeg. Dat laatste geldt ook voor De Camargo en Van Hoorenbeeck, al verlopen hun revalidaties wel goed. Dailly is nog maanden out met een zware knieblessure. Ook Peyre (quadriceps) miste de match tegen Antwerp.