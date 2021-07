Lommel botst op Nederlandse tweedeklasser in oefenduel

De clubs uit 1B hebben nog twee weken om zich klaar te stomen voor de competitiestart. Lommel SK trok de grens over voor een oefenwedstrijd tegen Nederlandse tweedeklasser NAC Breda.

NAC Breda speelde nog tot 2018 in de Eredivisie en eindigde de voorbije twee jaren op de 5e plek in de Keuken Kampioen-divisie in Nederland, een mooie waardemeter dus voor Lommel dat met Verschueren en Agyepong nog twee spelers met een NAC-verleden bij had.

Na 20 minuuten kwam de thuisploeg op voorsprong via Ralf Seuntjens. Het balbezit in de eerste helft was duidelijk voor de thuisploeg, Lommel had last om het tempo van de Nederlanders te volgen.

In de tweede helft kregen we een ander Lommel te zien en trokken de bezoekers ten aanval op zoek naar de gelijkmaker. Pogingen van Agyepong, Roque, Melo en Aguilar vonden echter de touwen niet waardoor NAC Breda de oefenwedstrijd met 1-0 kon winnen.