Miljoenentransfer op til? Geen spoor van Onuachu bij Racing Genk tegen KV Oostende

Dimitri de Condé was deze transferperiode al heel duidelijk: twee spelers mogen voor het juiste bedrag vertrekken, Lucumu en Onuachu. En nu lijkt er één van die twee op weg te zijn naar de uitgang.

Want geen spoor van goalgetter Paul Onuachu in de wedstrijdselectie voor het duel tegen KV Oostende vrijdagavond. De Nigeriaanse aanvaller zat nochtans wel in de initiële selectie van John van den Brom donderdagavond.

Racing Genk maakte in het verleden al duidelijk dat het prijskaartje voor Onuachu niet weinig is. Een bod van 20 miljoen euro van Lyon zou aan het begin van de maand juli nog weggewimpeld zijn geweest door De Condé en co. Mogelijk heeft Lyon het bod verhoogd aangezien de Franse topclub naarstig op zoek is naar een vervanger voor Memphis Depay.

Onuachu was vorig seizoen goed voor 33 doelpunten, wat hem logischerwijze de topschutterstitel opleverde. Aan het einde van het seizoen kreeg hij ook nog de torfee van Profvoetballer van het Jaar. Na de transfer van Kossounou naar Bayer Leverkusen, lijkt er dus opnieuw een zeer dure vogel te vertrekken uit de Jupiler Pro League.