Abdoulaye Seck doodeerlijk: "Ik had niet gedacht dat ik competitie nog bij Antwerp zou beginnen"

Abdoulaye Seck hoopte op een transfer, maar die is er voorlopig nog niet gekomen. Al is de zomermercato bijlange nog niet voorbij...

Seck vindt dat hij een vorig seizoen een goed jaar gedraaid heeft. Dat daar een transfer tegenover stond, leek hem heel erg logisch.

“Om eerlijk te zijn: ik had niet gedacht dat ik afgelopen weekend de competitie nog zou aanvatten bij Antwerp. Ik had er een goed jaar opzitten, met vier goals en twee assists. Dan denk je dat er in het tussenseizoen toch twee à drie clubs komen aankloppen. Maar dat gebeurde vooralsnog niet…”, vertelt Seck aan GVA.

Seck wil het scenario van zijn maatjes Mbenza en Lamkel Zé niet zien gebeuren met hem. ”Ik wil níéts forceren. Ik blijf me honderd procent inzetten voor Antwerp. Anders vlieg ik misschien naar de B-kern. Gevaarlijk, hé. Ik heb er ondertussen wel wat vrienden zitten.”

Of hij september zal halen bij The Great Old is nog maar de vraag. “Tot de laatste dag van de mercato kan alles. Maar ik kan de fans geruststellen: ik zit met mijn hoofd volledig bij Antwerp.”