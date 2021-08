Hiermee zal Royal Antwerp FC het verschil maken tegen KV Kortrijk

Royal Antwerp FC speelt vanavond tegen KV Kortrijk zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League.

De aanvallende filosofie van Brian Priske moet het publiek van The Great Old weten te charmeren. “Ik denk dat Antwerp en vooral Priske dit moment moet aangrijpen om het publiek te enthousiasmeren. Dat dit een belangrijk deel van the process van Antwerp is”, zegt analist Aster Nzeyimana aan De Zondag.

Een filosofie die echter ook heel wat gevaar in zich heeft. “Ik denk dat Antwerp heel hard op zijn hoede zal moeten zijn. Kortrijk is ook echt wel een ploeg met kwaliteit. Het inpassen van zo’n nieuwe voetbalfilosofie gaat altijd met vallen en opstaan.”

Wat echt het verschil zal maken? “Ik denk… Tribune 2. Na zo’n lange afwezigheid maakt het publiek voor spelers echt wel een groot verschil.”