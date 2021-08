Karel Geraerts komt met geruststellend nieuws voor Club Brugge

Karel Geraerts en Brugge, het is als twee handen op een buik. Op dit moment is hij echter assistent bij Union, de tegenstander van Club Brugge.

De link met Club Brugge en Jan Breydel zal er voor Karel Geraerts altijd zijn. Hij woont nog altijd op amper vijf minuten van het stadion.

“Ik zou mij als buurtbewoner kunnen verzetten tegen de bouw van een nieuw stadion voor Club, maar dat ga ik niet doen”, stelt hij in De Zondag Club Brugge gerust.

Ook in de familie is het voetbalverhaal van Brugge dominant aanwezig. “Mijn jongste zoon is een hevige Club-supporter en de tweede is voor Cercle”, zegt Geraerts nog.