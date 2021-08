Anderlecht zou nu toch een aankoopoptie bedongen hebben voor Zirkzee

Anderlecht lijkt op het punt te staan om Joshua Zirkzee te huren van Bayern München. Hij moet de nieuwe spits worden die voor meer slagkracht vooraan zorgt. Tot nu toe leek hij zonder aankoopoptie te zullen komen, maar er zijn nu berichten dat er toch eentje wordt toegevoegd aan de deal.

Anderlecht wil vooruit en niet meer elke jaar herbouwen. Daarom gaven ze Hoedt, Raman en Olsson ook al langetermijncontracten. Een nieuwe spits kopen voor meer dan vijf miljoen zit er momenteel niet in, maar Anderlecht probeerde met Bayern München toch een aankoopoptie af te spreken voor Joshua Zirkzee.

Dat zou nu gelukt zijn. Afwachten of het er deze week doorkomt, want Peter Verbeke heeft er bloed, zweet en tranen al opzitten in zijn zoektocht naar een nieuwe spits.