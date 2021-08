Antwerp trekt haalbare kaart in laatste voorronde van de Europa League

Antwerp liep zondag tegen een late nederlaag aan tegen KV Kortrijk, waardoor de Great Old met 0 op 6 helemaal onderin het klassement bengelt. Maandag werd in Nyon geloot voor de laatste voorronde van de Europa League, waarin de Great Old het zal moeten opnemen tegen een Estse of Cypriotische ploeg.

Antwerp neemt het in de laatste voorronde van de Europa League op tegen de winnaar van de confrontatie tussen Flora Tallinn of Omonia Nicosia. De heenmatch (op verplaatsing) wordt gespeeld op 19 augustus, de terugwedstrijd op de Bosuil volgt een week later. Geraakt Antwerp voorbij Talinn of Nicosia, dan plaatst de Great Old zich voor de groepsfase van de Europa League. Gaat het onverhoopt toch mis, wacht het vangnet van de Conference League voor Antwerp. ✅ #UEL play-off draw



