Vanaken is na EK met Rode Duivels nog méér overtuigd van toekomst bij Club Brugge: "Om dat zomaar te veranderen"

Ook deze zomer zal Hans Vanaken geen buitenlandse transfer maken. Meer zelfs: het EK tussen de Rode Duivels heeft ervoor gezorgd dat de middenvelder nog meer overtuigd is van zijn toekomst in het Jan Breydelstadion.

Voor alle duidelijkheid: Hans Vanaken zal niet iedere aanbieding richting prullenmand gooien. Maar een buitenlandse club zal met héél goede voorwaarden moeten komen om de tweevoudig Gouden Schoen weg te lokken.

“Ik heb het er vaak over gehad bij de Rode Duivels”, klapt Vanaken uit de biecht in Het Laatste Nieuws. “De andere spelers vroegen me vaak of ik bij Club Brugge zou blijven, maar ze voegden er ook meteen aan toe dat ik het moet koesteren als ik ergens goed zit.”

© photonews

Bij Club Brugge is Vanaken één van de absolute sterkhouders én speelt hij ieder seizoen voor de prijzen. “Ik geef het voorbeeld van Dries Mertens. Ook voor hem is er veel interesse geweest, maar hij heeft iets opgebouwd bij SSC Napoli. Om dat dan zomaar te veranderen…”